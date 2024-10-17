Экс-главу банка «ФК Открытие» заочно арестовали и объявили в розыск

Ранее Life.ru сообщал, что в августе текущего года Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-основателя и акционера «Открытие Холдинга» Вадима Беляева и члена правления этой орагнизации Михаила Назарычева по делу банка «Траст». Их обвинили в мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере. Они также объявлены в розыск.