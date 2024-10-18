47-летняя волгоградка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Как сообщает пресс-служба регионального главка, волгоградке позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками госучреждений. Злоумышленники рассказали женщине, что они работают якобы совместно с правоохранительными органами и сейчас проводится операция по выявлению опасных банковских мошенников.
Аферисты убедили потерпевшую продать свою машину, а полученные деньги перевести на специальный «безопасный» счет, который указали звонившие. Мошенники выманили у волгоградки 2,6 млн рублей.
Правоохранители напоминают: не существует «безопасных» счетов. При поступлении подозрительного звонка нужно прекратить разговор и просто положить трубку.