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47-летняя волгоградка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Жительница Дзержинского района города стала очередной жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба регионального главка, волгоградке позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками госучреждений. Злоумышленники рассказали женщине, что они работают якобы совместно с правоохранительными органами и сейчас проводится операция по выявлению опасных банковских мошенников.

Аферисты убедили потерпевшую продать свою машину, а полученные деньги перевести на специальный «безопасный» счет, который указали звонившие. Мошенники выманили у волгоградки 2,6 млн рублей.

Правоохранители напоминают: не существует «безопасных» счетов. При поступлении подозрительного звонка нужно прекратить разговор и просто положить трубку.