47-летняя волгоградка перевела мошенникам 2,6 млн рублей

Как сообщает пресс-служба регионального главка, волгоградке позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками госучреждений. Злоумышленники рассказали женщине, что они работают якобы совместно с правоохранительными органами и сейчас проводится операция по выявлению опасных банковских мошенников.