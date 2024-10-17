Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ

Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.