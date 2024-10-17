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Суд арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в 90-е ОПГ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы арестовал пятерых членов орудовавшей в Москве в конце 1990-х годов ОПГ по делу о пяти убийствах, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: © РИА Новости

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в суде.

Ранее Росгвардия отчиталась о семи задержанных, СК по Москве уточнил, что двое из них были арестованы ранее.

Отмечается, что преступления были совершены с помощью огнестрельного оружия в составе группы в период с ноября 1998 года по апрель 2006 года. Подчеркивается, что при обысках по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили огнестрельное оружие, патроны к нему, а также гранату. В настоящее время им предъявлено обвинение. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы.