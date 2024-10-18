Всем простили: почему судебные приставы идут на подлог

Суд традиционно считается одной из основ развитой государственности. И поэтому особенно болезненны для правопорядка любые нарушения законности, совершаемые служителями Фемиды. В России в последние годы борьба с подобными преступлениями ведется особенно тщательно. Так, недавно была привлечена к ответственности судебный пристав в подмосковной Шатуре, противоправно прекращавшая производства в отношении должников. Подробности — в материале «Известий».
Понять и простить
Сотрудники ФСБ собрали доказательства противоправной деятельности судебного пристава-исполнителя из Шатуры Инны К., рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах. В материалах проверки фигурирует не менее 18 незаконно оконченных исполнительных производств в отношении должников. В частности, пристав таким образом помогла уйти от справедливых требований нескольких кредиторов Арарату П. — различные банки требовали с него 740 тыс., 1,16 млн., 175 тыс. и 1,05 млн рублей. Более 10 исполнительных листов на общую сумму свыше 7 млн рублей «простили» должнику Арману М.
Оперативники считают, что пристав также незаконно окончила исполнительное производство в отношении спортивно-культурного центра «Рошаль» в Шатуре (на сумму свыше полумиллиона рублей) и администрации города (на сумму 666 тыс. рублей). В первом случае речь идет о долге поставщику школьного питания, а во втором — банку.
В материалах указано, что пристав в каждом из случаев составляла акт о невозможности взыскания. «При этом у должников имелось имущество, а также денежные средства на банковских счетах, о чем достоверно было известно К.», — говорится в материалах проверки. Офицер не принимала обеспечительных мер по взысканию денежных средств по исполнительным производствам не приняла, уточняется в документах.
«Известия» направили запрос в пресс-службу ФССП.
Тем временем в Уфе 10 октября суд арестовал начальника Демского районного отделения судебных приставов Елену Христель по подозрению в посредничестве в получении взятки. Следствие считает, что женщина передала незаконное вознаграждение судебному эксперту за изготовление «нужного» заключения. Вместе с ней по делу проходят еще двое мужчин. В настоящий момент идет следствие, в региональном управлении сообщили, что Христель уволена по отрицательным мотивам.
Больной вопрос
— Предметом коррупции становятся не только незаконное прекращение производств, но и саботаж при осуществлении взыскания, и «торговля» ограничительными мерами, накладываемыми в рамках деятельности (например запреты на выезд, которые забывают продлить), — рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам Алексей Гавришев о распространенных коррупционных проявлениях в системе ФССП. — Но, как и в случае с любыми другими органами, есть надзирающие инстанции, которые контролируют их деятельность и охотно выявляют подобные схемы. Они настолько очевидны, что не требуют даже длительных разработок и каких-то значимых действий, но, видимо, соблазн в сомнительном заработке у приставов значительно выше, чем понимание, что подобное легко выявляется при должном внимании.
Хронические проблемы системы
— До недавнего времени служба в ФССП была не самой привлекательной по сравнению с другими правоохранительными и судебными органами. Оно и понятно, нагрузка на нее растет из года в год (пропорционально росту выносимых судебных решений), а заработная плата оставалась долгое время на низком уровне. Гораздо ниже, чем в полиции, прокуратуре и других правоохранительных структурах. К тому же судебные приставы не раз становились жертвами нападений, угроз и просто оскорблений со стороны должников, были даже случаи поджогов их автомобилей. Все эти обстоятельства были причиной тому, что личный состав этой службы был подвержен текучке, — рассказал «Известиям» источник, близкий к ФССП.
Ситуация начала меняться в 2018—2020 годах, когда в стране всерьез заговорили о реформировании ФССП, подчеркивает источник «Известий». Он напомнил, что после указа президента РФ от 01.01.2020 года № 1 «О некоторых вопросах Федеральной службы судебных приставов» сотрудники получили специальные звания, денежное довольствие на уровне других силовых ведомств и иные привилегии, включая служебное огнестрельное и иное оружие. Всё это значительно повысило престиж работы в ФССП.
Реформы службы продолжаются и по сей день, говорит о позитивных переменах собеседник «Известий». К минусам он относит отсутствие у многих сотрудников профильного юридического образования.
По его словам, коррумпированные сотрудники используют рычаги, предоставленные законом «Об исполнительном производстве» в собственных интересах, а не в интересах государства и пострадавшего лица.
— Так, главой 7 указанного закона устанавливаются следующие меры принудительного исполнения: временные ограничения на выезд должника из РФ, временное ограничение должника на пользование специальным правом (правом на управление транспортным средством), арест и запрет регистрационных действий в отношении имущества должника, не говоря уже о штрафах за несвоевременное исполнение судебных решений, аресты банковских счетов и иное. Конечно же, в условиях растущего количества исполнительных производств всегда найдется должник, не желающий платить по судебному решению, но вполне имеющий желание слетать на отдых за границу, управлять автомобилем или распорядиться своим имуществом. Всё это и порождает коррупцию в ФССП, куда легче заплатить судебному приставу условные 10 тыс. рублей «в карман» и получить отмену того или иного ограничения, чем платить многомиллионные долги. Этим и пользуются нечистые на руку сотрудники.
Вред невежества
Наряду со взяточничеством присутствует в службе и халатное отношение отдельных сотрудников ФССП.
— То есть когда без всякого вознаграждения судебные приставы-исполнители впрямую нарушают закон, в подтверждение тому статистика удовлетворенных судом административных исков к ФССП в связи с ненадлежащим исполнением или неисполнением сотрудниками своих должностных обязанностей, — поделился опытом с «Известиями» адвокат Павел Корнияко. — Распространены случаи, когда судебный пристав-исполнитель, умышленно игнорируя требования закона об извещении должника, предоставлении ему времени для добровольного погашения задолженности, идет по пути наименьшего сопротивления, списывая все деньги со счетов, в том числе с единственного дохода должника. Несмотря на то что по закону возможно взыскивать не более 50% от заработной платы и не более 75% от нее же в счет задолженности по алиментам.