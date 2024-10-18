Всем простили: почему судебные приставы идут на подлог

— До недавнего времени служба в ФССП была не самой привлекательной по сравнению с другими правоохранительными и судебными органами. Оно и понятно, нагрузка на нее растет из года в год (пропорционально росту выносимых судебных решений), а заработная плата оставалась долгое время на низком уровне. Гораздо ниже, чем в полиции, прокуратуре и других правоохранительных структурах. К тому же судебные приставы не раз становились жертвами нападений, угроз и просто оскорблений со стороны должников, были даже случаи поджогов их автомобилей. Все эти обстоятельства были причиной тому, что личный состав этой службы был подвержен текучке, — рассказал «Известиям» источник, близкий к ФССП.