ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС

На кадрах видно, как армейский дрон залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа, в котором на кресле сидит раненый Синвар, лицо и голова которого покрыта тканью. Лидер ХАМАС, в частности, предпринял попытку отмахнуться от беспилотника предметом, напоминающим палку.
Чуть позднее это здание было атаковано силами ЦАХАЛ.
Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на специальном брифинге сообщил, что военные не знали, что Синвар скрывается конкретно в этом месте, однако заметил, что его поиски велись постоянно.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.