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ЦАХАЛ показала кадры последних минут главы ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила кадры, снятые с беспилотника, на которых запечатлен глава палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар, как утверждается, за несколько минут до ликвидации.

Источник: Reuters

На кадрах видно, как армейский дрон залетает внутрь полуразрушенного дома на юге сектора Газа, в котором на кресле сидит раненый Синвар, лицо и голова которого покрыта тканью. Лидер ХАМАС, в частности, предпринял попытку отмахнуться от беспилотника предметом, напоминающим палку.

Чуть позднее это здание было атаковано силами ЦАХАЛ.

Ранее в четверг Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально заявила, что Синвар, считающийся главным вдохновителем и организатором беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября 2023 года, был ликвидирован в секторе Газа израильскими военными.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари на специальном брифинге сообщил, что военные не знали, что Синвар скрывается конкретно в этом месте, однако заметил, что его поиски велись постоянно.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны погибли около 1,2 тысячи человек.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 42,4 тысячи палестинцев, пострадали свыше 99,1 тысячи.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.