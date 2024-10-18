На Кубани от сердечного приступа погиб пожилой водитель

Трагическая автоавария произошла на 3-м километре автодороги «Родниковская — Новоалексеевская» в Краснодарском крае. 75-летний житель Армавира, управлявший автомобилем, по неустановленным пока причинам съехал с трассы и перевернулся в поле. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.
«Возможная причина — остановка сердца во время управления транспортным средством», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.
Это предварительная версия, которая требует подтверждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.