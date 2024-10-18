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На Кубани от сердечного приступа погиб пожилой водитель

Потерявший управление автомобиль выехал с дороги и перевернулся в поле в Курганинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Трагическая автоавария произошла на 3-м километре автодороги «Родниковская — Новоалексеевская» в Краснодарском крае. 75-летний житель Армавира, управлявший автомобилем, по неустановленным пока причинам съехал с трассы и перевернулся в поле. Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия медиков скорой помощи.

«Возможная причина — остановка сердца во время управления транспортным средством», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Краснодарскому краю.

Это предварительная версия, которая требует подтверждения. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.