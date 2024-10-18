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ЦАХАЛ показала кадры с БПЛА с последними минутами главы ХАМАС Синвара

Ранее в Израиле объявили о вероятной ликвидации главы ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные обнародовали видео, на котором якобы запечатлён глава движения ХАМАС Яхья Синвар. В ЦАХАЛ утверждают, что кадры сделаны «за несколько минут до ликвидации» Синвара.

Видео было снято с беспилотного летательного аппарата. Армия обороны Израиля показала, как БПЛА попадает внутрь разрушенного строения на юге Газы.

В доме на кресле сидит раненый мужчина. Лицо этого человека покрыто тканью. Он попытался отмахнуться от дрона предметом, похожим на палку. Затем Синвар, как утверждают в Израиле, бросает палку в беспилотник.

После этого, как сообщается, глава ХАМАС был убит снайпером.

Ранее в Израиле объявили о вероятной ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ликвидация Синвара является важной вехой в падении власти ХАМАС в Газе.