В Крупском районе в аварии погиб житель Витебщины

В четверг около 20:10 на 476-м километре автодороги М1 46-летний житель Витебской области, управляя автомобилем Renault Espace, по предварительной информации, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на бетонный водоотводной лоток.



В результате ДТП водитель погиб.