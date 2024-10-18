Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Крупском районе в аварии погиб житель Витебщины

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе в результате ДТП погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В четверг около 20:10 на 476-м километре автодороги М1 46-летний житель Витебской области, управляя автомобилем Renault Espace, по предварительной информации, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на бетонный водоотводной лоток.

В результате ДТП водитель погиб.