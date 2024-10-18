В четверг около 20:10 на 476-м километре автодороги М1 46-летний житель Витебской области, управляя автомобилем Renault Espace, по предварительной информации, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на бетонный водоотводной лоток.
В результате ДТП водитель погиб.
В Крупском районе в аварии погиб житель Витебщины
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Крупском районе в результате ДТП погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
В четверг около 20:10 на 476-м километре автодороги М1 46-летний житель Витебской области, управляя автомобилем Renault Espace, по предварительной информации, съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на бетонный водоотводной лоток.