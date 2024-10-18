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Что произошло в Иркутске в ночь на 18 октября 2024: последние новости

Четырех мигрантов выдворили из России после рейда в Братске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске Иркутской области правоохранители провели рейды по соблюдению миграционного законодательства. Документы проверили более у сотни иностранцев. Оказалось, что 10 из них находились на территории страны с нарушениями. На них составили административные протоколы. Четверых выдворили из России.

В Ангарске водитель кроссовера сбила на пешеходном переходе двух сестре. ДТП произошло еще в июле 2024 года. 64-летняя женщина на высокой скорости наехала на двух девочек трех и 13 лет. Было заведено уголовное дело и матери детей выплачена компенсация в полмиллиона рублей.

В Иркутске на улице Олега Кошевого загорелась фура. Дым от огня было видно даже в центре столицы региона. Пламя тушили шесть пожарных. Причина возникновение пожара еще не известна.