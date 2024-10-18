В аэропорту Минск в багаже россиянина обнаружили 120 кг лобстеров

Согласно заявлению Государственного таможенного комитета, пассажир намеревался реализовать товар на территории России. Об этом сообщает БЕЛТА.
ГТК подчеркивает, что для личного пользования гражданам разрешается ввозить не более 5 кг данной продукции. При этом необходимо предъявить ветеринарный сертификат, удостоверяющий ее безопасность.
Лобстеры, как и другие ракообразные, относятся к категории подконтрольных товаров. В данном случае у пассажира было обнаружено 5 коробок с живыми лобстерами общим весом 120 кг.
В результате лобстеры были переданы ветеринарной службе, а россиянину предстоит уплатить штраф в размере 30% от стоимости товара.
Примечательно, что около полугода назад в СМИ сообщалось о подобном инциденте, но с более крупной партией. Тогда из Беларуси в Россию пытались провезти 637 кг устриц и 16 кг лобстеров.