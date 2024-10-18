В аэропорту Минск в багаже россиянина обнаружили 120 кг лобстеров

Лобстеры, как и другие ракообразные, относятся к категории подконтрольных товаров. В данном случае у пассажира было обнаружено 5 коробок с живыми лобстерами общим весом 120 кг.

В результате лобстеры были переданы ветеринарной службе, а россиянину предстоит уплатить штраф в размере 30% от стоимости товара.