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В аэропорту Минск в багаже россиянина обнаружили 120 кг лобстеров

В ходе досмотра багажа российского гражданина, прибывшего в Минск из Дубая, таможенные сотрудники обнаружили крупную партию лобстеров стоимостью около 29 тысяч рублей.

Источник: AP 2024

Согласно заявлению Государственного таможенного комитета, пассажир намеревался реализовать товар на территории России. Об этом сообщает БЕЛТА.

ГТК подчеркивает, что для личного пользования гражданам разрешается ввозить не более 5 кг данной продукции. При этом необходимо предъявить ветеринарный сертификат, удостоверяющий ее безопасность.

Лобстеры, как и другие ракообразные, относятся к категории подконтрольных товаров. В данном случае у пассажира было обнаружено 5 коробок с живыми лобстерами общим весом 120 кг.
В результате лобстеры были переданы ветеринарной службе, а россиянину предстоит уплатить штраф в размере 30% от стоимости товара.

Примечательно, что около полугода назад в СМИ сообщалось о подобном инциденте, но с более крупной партией. Тогда из Беларуси в Россию пытались провезти 637 кг устриц и 16 кг лобстеров.

таможня