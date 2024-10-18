В Киеве на фоне тревоги с воздуха прогремела серия мощных взрывов

Взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
«В Киеве слышно взрывы», — рассказали журналисты.
Воздушная тревога в городе звучит с 22:33 мск.
Кроме того, взрывы прогремели в Хмельницкой и Ровненской областях Украины.
В данных регионах также объявили воздушную тревогу. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрыве в Сумах.