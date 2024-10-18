Ущерб по делу «королевы криптовалют» Битмамы составил более 2,2 млрд рублей

Напомним, Валерию Федякину задержали 15 сентября 2023 года. Блогершу изначально подозревали в мошенничестве на более чем семь миллиардов рублей, а также её обвинили ещё и в финансировании ВСУ. В свою очередь адвокат Федякиной утверждает, что его клиентка поддерживает спецоперацию и готова пожертвовать средства на нужды ВС РФ. Тем временем блогерша успела родить в СИЗО.