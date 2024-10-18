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Ynet: Израиль подтвердил личность Синвара по его зубной карте

В материале утверждается, что глава ХАМАС погиб в результате обрушения строения.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля установила личность убитого ЦАХАЛ главы движения ХАМАС Яхьи Синвара по его зубной карте, информирует Ynet.

По данным издания, израильские военные сфотографировали тело, а затем направили фотографии в отдел судебно-медицинской экспертизы полиции.

Руководитель подразделения Ализа Разиэль заявила, что зубы на данных снимках «совпадают с зубными картами Синвара». Она уточила, что медицинские документы были оформлены в ходе его пребывания под арестом в Израиле.

«У нас были стоматологические данные Синвара, и совпадение было очевидным», — сказала Разиэль.

Кроме того, в материале утверждается, что глава ХАМАС погиб в результате обрушения строения. В Израиле заявили, что он прятался. Также причиной смерти названы осколочные ранения от снаряда танка «Меркава» и ракеты «Матадор».

Ранее в Израиле заявили о вероятной ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Кроме того, израильские военные обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар. На кадрах лицо раненого мужчины покрыто тканью.