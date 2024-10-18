Ynet: Израиль подтвердил личность Синвара по его зубной карте

Армия обороны Израиля установила личность убитого ЦАХАЛ главы движения ХАМАС Яхьи Синвара по его зубной карте, информирует Ynet.
По данным издания, израильские военные сфотографировали тело, а затем направили фотографии в отдел судебно-медицинской экспертизы полиции.
Руководитель подразделения Ализа Разиэль заявила, что зубы на данных снимках «совпадают с зубными картами Синвара». Она уточила, что медицинские документы были оформлены в ходе его пребывания под арестом в Израиле.
«У нас были стоматологические данные Синвара, и совпадение было очевидным», — сказала Разиэль.
Кроме того, в материале утверждается, что глава ХАМАС погиб в результате обрушения строения. В Израиле заявили, что он прятался. Также причиной смерти названы осколочные ранения от снаряда танка «Меркава» и ракеты «Матадор».
Ранее в Израиле заявили о вероятной ликвидации главы ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Кроме того, израильские военные обнародовали видео, на котором якобы запечатлён Синвар. На кадрах лицо раненого мужчины покрыто тканью.