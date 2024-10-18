В Челябинске мошенники приглашают людей на несуществующие стендапы

О мошеннической схеме рассказали в сообществе ВКонтакте «Стендап Челябинск», с которыми парень также поделился историей. Сайт, на который его направили, якобы принадлежал стендап-бару «Квартира», работающему во многих городах России. В действительности же эта организация была ликвидирована ещё четыре года назад. При этом на самом сайте можно было «забронировать места» и приобрести билеты на «предстоящие концерты». Опасность подобных ресурсов заключается не только в том, что пользователи могут потратить свои средства на билеты, которые в действительности никогда не получат. При оплате онлайн у мошенников появятся данные о счёте или банковской карте, которая использовалась покупателем.