В Челябинске мошенники приглашают людей на несуществующие стендапы

Изданию «КП-Челябинск» он рассказал, что познакомился на сайте знакомств с девушкой. Некоторое время они хорошо общались. Девушка даже предложила вместе сходить на выступление стендаперов. После этого она отправила парню ссылку на сайт клуба, где можно было забронировать себе места. Как оказалось, это был обман.
О мошеннической схеме рассказали в сообществе ВКонтакте «Стендап Челябинск», с которыми парень также поделился историей. Сайт, на который его направили, якобы принадлежал стендап-бару «Квартира», работающему во многих городах России. В действительности же эта организация была ликвидирована ещё четыре года назад. При этом на самом сайте можно было «забронировать места» и приобрести билеты на «предстоящие концерты». Опасность подобных ресурсов заключается не только в том, что пользователи могут потратить свои средства на билеты, которые в действительности никогда не получат. При оплате онлайн у мошенников появятся данные о счёте или банковской карте, которая использовалась покупателем.