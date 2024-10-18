Эксперт предупредил о новой схеме кражи аккаунтов Telegram

Пользователю сообщают о якобы поступившей заявке на удаление его аккаунта в Telegram, предлагают пройти верификацию и прислать код из смс-сообщения для ее отмены.
Излишне доверчивым гражданам мошенники отправляют ссылку на фейковый сайт Telegram или Госуслуг. При введении кода пользователем на таком сайте мошенники сразу получают доступ к его аккаунту в банке или на сайте «Госуслуг».
Всё это чревато потерей денежных средств. Если пользователи не отправляют заявки сами, то удалить их аккаунт невозможно.
Чтобы пресечь обман, эксперт советует обязательно перепроверять лично сообщения от службы поддержки и никому не предоставлять смс-коды.
«А если вы вводите их на сайте, убедитесь, что он не поддельный», — заключил Юрий Бастрыкин.