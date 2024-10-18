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Рабочий погиб после падения в шахту лифта во Владивостоке

Прокуратура организовала проверку.

Источник: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке вечером 17 октября на стройке на улице Слуцкого произошел трагический инцидент, который унес жизнь 23-летнего мужчины. Прокуратура Первомайского района организовала проверку по факту гибели рабочего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Молодой человек скончался в результате падения в лифтовую шахту. Прокуратура незамедлительно начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение норм трудового законодательства и требований техники безопасности при организации строительных работ.

Следствие и контроль за его проведением взяты под строгий надзор прокуратуры.

Напомним, в Находке при производстве буровых работ на пляже «Золотари» погиб 43-летний мужчина. Установление обстоятельств гибели человека на рабочем месте находится на контроле прокуратуры городского округа.

несчастный случай