Рабочий погиб после падения в шахту лифта во Владивостоке

Во Владивостоке вечером 17 октября на стройке на улице Слуцкого произошел трагический инцидент, который унес жизнь 23-летнего мужчины. Прокуратура Первомайского района организовала проверку по факту гибели рабочего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Молодой человек скончался в результате падения в лифтовую шахту. Прокуратура незамедлительно начала проверку, чтобы выяснить обстоятельства происшествия и оценить соблюдение норм трудового законодательства и требований техники безопасности при организации строительных работ.
Следствие и контроль за его проведением взяты под строгий надзор прокуратуры.
Напомним, в Находке при производстве буровых работ на пляже «Золотари» погиб 43-летний мужчина. Установление обстоятельств гибели человека на рабочем месте находится на контроле прокуратуры городского округа.