Петербурженка отсудила пса у подруги, которая не отдавала его с передержки

Суд постановил вернуть чихуахуа Зибу законным владельцам. Подробности сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Жительница Северной столицы почти три года не могла добиться возвращения своей собаки с передержки. В январе 2022 года она попросила подругу присмотреть за Зибой. Срок небольшой — хозяйка около пары месяцев находилась за границей.
Когда женщина вернулась, то в городе не оказалось ни ее подруги, ни Зибы. Вместе они уехали в Финляндию. Законная хозяйка была вынуждена обратиться в суд.
«Девушка неоднократно приезжала к подруге, чтобы забрать собаку. Но та отказалась возвращать чужое имущество ссылаясь на то, что к собаке привязался ребенок», — указано в сообщении.
Разбирательство завершилось в пользу хозяйки. Она смогла предоставить доказательства того, что животное ей принадлежит.
«Суд истребовал Зибу из незаконного владения», — отмечено в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что десятки неравнодушных людей искали в Мытищах собаку мужчины и женщины, на которых во время прогулки напал с огнестрельным оружием сосед. Животное испугалось выстрелов и убежало в лес.