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Петербурженка отсудила пса у подруги, которая не отдавала его с передержки

Животное почти три года находилось в руках чужого человека.

Источник: Аргументы и факты

Суд постановил вернуть чихуахуа Зибу законным владельцам. Подробности сообщает Telegram-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Жительница Северной столицы почти три года не могла добиться возвращения своей собаки с передержки. В январе 2022 года она попросила подругу присмотреть за Зибой. Срок небольшой — хозяйка около пары месяцев находилась за границей.

Когда женщина вернулась, то в городе не оказалось ни ее подруги, ни Зибы. Вместе они уехали в Финляндию. Законная хозяйка была вынуждена обратиться в суд.

«Девушка неоднократно приезжала к подруге, чтобы забрать собаку. Но та отказалась возвращать чужое имущество ссылаясь на то, что к собаке привязался ребенок», — указано в сообщении.

Разбирательство завершилось в пользу хозяйки. Она смогла предоставить доказательства того, что животное ей принадлежит.

«Суд истребовал Зибу из незаконного владения», — отмечено в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что десятки неравнодушных людей искали в Мытищах собаку мужчины и женщины, на которых во время прогулки напал с огнестрельным оружием сосед. Животное испугалось выстрелов и убежало в лес.