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Красноярец задержан за публичное оправдание теракта в Будённовске

Также он пропагандировал идеологию террористической организации.

Источник: Krasnoyarskmedia

На жителя Красноярска завели уголовное дело по статье «Пропаганда террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершённые с использованием сети “Интернет”.

По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в октябре 2022 года в одном из мессенджеров он опубликовал видеозаписи, оправдывающие теракт в Будённовске, который произошёл в июне 1995 года.

Также в июне 2023 года он переписывался со знакомой в мессенджере и отправил ей сообщения с пропагандой идеологии террористической организации.

На данный момент мужчина задержан.

СК