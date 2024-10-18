Красноярец задержан за публичное оправдание теракта в Будённовске

На жителя Красноярска завели уголовное дело по статье «Пропаганда террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, совершённые с использованием сети “Интернет”.
По информации ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в октябре 2022 года в одном из мессенджеров он опубликовал видеозаписи, оправдывающие теракт в Будённовске, который произошёл в июне 1995 года.
Также в июне 2023 года он переписывался со знакомой в мессенджере и отправил ей сообщения с пропагандой идеологии террористической организации.
На данный момент мужчина задержан.