Супруге Гозмана* грозит до 12 лет колонии по статье о контрабанде

Как уточнил РИА Новости адвокат Егоровой Михаил Бирюков, ей вменяют часть 3 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда, совершенная группой лиц»). Наказание по ней — от семи до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
Ранее адвокат сообщил РИА Новости, что дело в отношении Егоровой Следственный комитет возбудил 27 сентября 2024 года. Ее задержали 3 октября, затем отправили под домашний арест.
Защитник Бирюков рассказал, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи Гозмана и Егоровой. У него изъяли предметы «кухонно-бытовой утвари, а не “культурные ценности”. По словам адвоката, речь идет о столовых приборах — ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана.
Бирюков пояснил, что по закону вывозить за границу дореволюционные бытовые предметы и предметы из драгметаллов, не имеющие культурной ценности, не запрещено, для этого, тем не менее, нужно получить разрешение Минкульта России. «Такого разрешения у водителя “Мерседеса” не было», — уточнил он.
Гагаринский райсуд 11 июля заочно назначил Гозману 8,5 лет колонии. Ему вменяют часть 2 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической или другой ненависти).
Как ранее стало известно на судебном заседании, поводом для возбуждения уголовного дела в отношении политика послужили тексты политика в мессенджере Telegram и Facebook** с критикой российской власти и намеренным искажением информации о действиях ВС РФ в украинской Буче.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.