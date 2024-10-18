Супруге Гозмана* грозит до 12 лет колонии по статье о контрабанде

Защитник Бирюков рассказал, что летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи Гозмана и Егоровой. У него изъяли предметы «кухонно-бытовой утвари, а не “культурные ценности”. По словам адвоката, речь идет о столовых приборах — ложках и вилках из мельхиора и серебра, из наследства, которое осталось в семье от матери Леонида Гозмана.