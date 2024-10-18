Экс-замгубернатора Брянской области Петроченко вменяют получение взятки

Бывший заместитель губернатора Брянской области Александр Петроченко был задержан по решению суда в Москве. Его обвиняют в том, что он получил взятку в особо крупном размере, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Петроченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по уголовному делу по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сообщил агентству осведомлённый источник.
Решением Басманного суда Москвы от 16 октября чиновник будет оставаться под стражей до 14 декабря. В свою очередь, пресс-служба суда не уточнила, какая именно статья стала основанием для возбуждения дела.
Ранее сообщалось, что бывшего главу управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны РФ Игоря Куща арестовали в Москве. Следствие считает, что в период с декабря 2022 по март 2024 года Кущ получил несколько взяток на общую сумму более 34 миллионов рублей.