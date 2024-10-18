Празднование дня рождения обернулось трагедией: именинник умер

24 июля в одном из домов села Мангут Забайкальского края гости собрались на праздновании дня рождения. Мужчина вряд ли задумывался, что эти именины станут для него последними… Праздник начался весело и все уже изрядно выпили, когда виновник торжества стал ссориться со своей 32-летней женой. Оказывается, они в очерченной раз приревновали друг друга.
— Ранее между супругами возникали ссоры в связи с обоюдными подозрениями в неверности, о чем свидетельствует их переписка в мессенджерах, а также показания друзей семьи, — поделились в прокуратуре Забайкальского края.
В порыве ревности женщина схватила нож и три раза ударила им мужа. Ранения пришлись в левую часть груди и надплечья. Гости, сразу подхватили именинника и отвезли в больницу, но спасти мужчину врачи не смогли.
— Прокурор Кыринского района Наталья Михаэлис поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летней жительницы села Мангут. Она признана виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), — сообщили в надзорном ведомстве.
Учитывая позицию прокурора уже вдова отправится в колонию общего режима на восемь лет. Стоит отметить, что приговор ещё не вступил в законную силу и женщина может его обжаловать. У нее также осталось двое детей. Сейчас их воспитанием занимается бабушка.