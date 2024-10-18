Празднование дня рождения обернулось трагедией: именинник умер

24 июля в одном из домов села Мангут Забайкальского края гости собрались на праздновании дня рождения. Мужчина вряд ли задумывался, что эти именины станут для него последними… Праздник начался весело и все уже изрядно выпили, когда виновник торжества стал ссориться со своей 32-летней женой. Оказывается, они в очерченной раз приревновали друг друга.