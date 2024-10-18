Ганчев: Киев пытал задержанных в Волчанске и Купянске людей

Руководитель российской администрации в Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о применении пытках украинскими властями граждан, задержанных в городах Волчанск и Купянск. Об этом пишет РИА Новости.
«Я думаю, когда уже крупные такие вот города будут освобождены, мы увидим конкретные места, возможно, даже и, как вы говорите, места захоронений будут установлены», — заявил Ганчев в ответ на вопрос о наличии помещений для пыток на территориях, освобожденных российскими военными.
Он также добавил, что в районах вокруг Купянска и Волчанска продолжаются активные военные действия. В то же время в населенных пунктах Харьковской области, находящихся под контролем российской администрации, подобных объектов не выявлено, подчеркнул Ганчев.
Ранее в ООН обнародовали свидетельства пыток военных РФ в украинском плену. По словам одного из россиян, его пинали ногами, избивали, используя дубины, молотки и металлические трубы.