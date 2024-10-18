Число погибших в ДТП с грузовиком в Приамурье выросло до четырех человек

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика с пиротехникой на территории Амурской области. Подробности озвучили представители МЧС России.
Две машины в результате столкновения загорелись. Водителя грузовика госпитализировали, четыре человека из легковушки погибли. Среди них дети 8 и 11 лет.
В Сети появились кадры с места трагедии — на трассе был масштабный взрыв салютов. На данный момент устанавливаются личности погибших.
«Сотрудники МЧС России деблокировали и вытянули искореженную легковушку из-под грузовика», — указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что один из участников движения не дал другому преимущества при выезде со второстепенной дороги.