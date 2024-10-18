В Новосибирске задержали экс-руководителя Росприроднадзора Андрея Фролова

По версии следствия, летом прошлого года правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении бывшего руководителя, так как он потребовал от своих подчиненных внести недостоверные данные в документы. В результате все действия привели к отказу в выдаче лицензии на деятельность по обращению с отходами, что нанесло предприятию ущерб более пяти миллионов рублей.