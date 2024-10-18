Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента

«Административный истец: Курбангалеева Ф. Р.*, административный ответчик: Минюст РФ», — сказали в суде.
Дата заседания не назначена.
В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.
Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.
Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.
Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1». Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.
* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.