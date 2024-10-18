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Экс-телеведущая Курбангалеева* обжаловала статус иноагента

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, которая является фигуранткой уголовного дела о публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии, обжаловала в Замоскворецком суде Москвы свой статус иностранного агента, сообщили РИА Новости в инстанции.

«Административный истец: Курбангалеева Ф. Р.*, административный ответчик: Минюст РФ», — сказали в суде.

Дата заседания не назначена.

В конце июня Минюст внес Курбангалееву* в реестр иностранных агентов. До этого ее добавили в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Бывшую телеведущую обвиняют в публичных призывах к оправданию терроризма и публичном распространении фейков о российской армии по мотивам национальной ненависти или вражды. Она объявлена в международный розыск.

Уголовное дело в отношении Курбангалеевой* и иных неустановленных лиц было возбуждено 11 мая 2024 года.

Замоскворецкий суд Москвы избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента её фактического задержания на территории РФ, либо передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации.

Курбангалеева* с 2007 по 2014 годы была одной из ведущих программы «Вести» телеканала «Россия 1». Сейчас ведет собственный канал на YouTube. С 2018 года она проживает и работает в Праге.

* Физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов и выполняющее функции иноагента.