Жене Леонида Гозмана может грозить 12 лет колонии по статье о контрабанде

По данным следствия, преступление было совершено летом прошлого года. Водитель автомобиля «Мерседес» был задержан на российско-эстонской границе с вещами Гозмана и Егоровой. Он перевозил столовые приборы, которые относятся к дореволюционному времени. Эти предметы — наследство семье от матери политика.