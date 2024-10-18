Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жене Леонида Гозмана может грозить 12 лет колонии по статье о контрабанде

Летом 2023 года при пересечении российско-эстонской границы в районе Пскова был задержан водитель автомобиля «Мерседес», который вез вещи семьи Гозмана и его жены.

Источник: Аргументы и факты

Супруга политика Леонида Гозмана* Марина Егорова обвиняется по факту контрабанды. Ей может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины Михаила Бирюкова.

Егоровой вменяют совершение преступления по факту контрабанды, совершенной группой лиц. Согласно Уголовному кодексу, кроме лишения свободы женщине может грозить штраф до 2 миллионов рублей.

Дело было возбуждено 27 сентября этого года. Жену политика задержали 3 октября и отправили под домашний арест.

По данным следствия, преступление было совершено летом прошлого года. Водитель автомобиля «Мерседес» был задержан на российско-эстонской границе с вещами Гозмана и Егоровой. Он перевозил столовые приборы, которые относятся к дореволюционному времени. Эти предметы — наследство семье от матери политика.

Напомним, что Гагаринский районный суд 11 июля заочно приговорил Гозмана к 8,5 годам колонии по части 2 статьи 207.3 УК РФ за распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.