«Убийство и пытки». В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора

Даг Хэмлин был избран главой НСА в мае, после того как в феврале ее бывший босс был признан виновным в неправомерном использовании средств организации для оплаты экстравагантного образа жизни. Несколько дней назад Хэмлин признал, что, будучи студентом Мичиганского университета в 1980 году участвовал в жестоком убийстве кота. Молодые люди поймали животное, отрезали ему лапы, связали и подожгли.
Как сообщает издание, 14 сотрудников «с общим стажем работы 113 лет» направили письмо в совет директоров НСА с просьбой отстранить Хэмлина от должности на время проведения расследования. «Ввиду недавней истории о причастности Дага Хэмлина к убийству и пыткам безобидной домашней кошки, мы все чувствуем себя неловко и беспокоимся за свою безопасность», — говорится в письме.
По их словам, человеку, способному на такой поступок, нельзя доверять репутацию организации и безопасность сотрудников.
Сам Хэмлин заявил газете, что взял на себя ответственность за «прискорбный инцидент», хотя не принимал непосредственного участия в убийстве кошки. Он отметил, что за прошедшие 44 года вел безупречную жизнь: создал семью, занимался волонтерской деятельностью и собрал миллионы долларов на благотворительность.