«Убийство и пытки». В стрелковой ассоциации США требуют уволить директора

Даг Хэмлин был избран главой НСА в мае, после того как в феврале ее бывший босс был признан виновным в неправомерном использовании средств организации для оплаты экстравагантного образа жизни. Несколько дней назад Хэмлин признал, что, будучи студентом Мичиганского университета в 1980 году участвовал в жестоком убийстве кота. Молодые люди поймали животное, отрезали ему лапы, связали и подожгли.