В Приморье завели дело на женщину, оставившую трехлетнего ребенка

Отмечается, что уголовное дело квалифицировано по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние).