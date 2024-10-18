В Приморье завели дело на женщину, оставившую трехлетнего ребенка

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности малолетнего возбуждено на женщину, оставившую трехлетнего сына на автобусной остановке в поселке Врангель в Приморье, сообщает прокуратура Приморья.
В четверг надзорное ведомство сообщило, что на автобусной остановке в поселке Врангель прохожие обнаружили находящегося без присмотра трехлетнего мальчика. Ребенок был доставлен в Находкинскую городскую больницу для обследования, здоровью ребенка ничего не угрожает. По информации прокуратуры, полицейские оперативно установили личность матери мальчика, но она отказалась открыть дверь, когда сотрудники полиции пришли по адресу ее проживания. Отец ребенка проживает за пределами региона. Надзорное ведомство организовало проверку.
«Прокуратура города Находки признала законным возбуждение уголовного дела в отношении матери, оставившей в опасности малолетнего сына», — говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
Отмечается, что уголовное дело квалифицировано по статье 125 УК РФ (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние).