У семьи были враги? В СК раскрыли версии смертельного отравления 4 детей

По словам мужчины, обратно все члены семьи зашли уже через два часа. После этого они сварили пельмени и ели их днём и вечером. Отец также рассказал, что перед поездкой в больницу он единственный принял лекарство от боли в ЖКТ. Однако пока неизвестно, помогло ли оно ему пережить отравление.