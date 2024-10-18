У семьи были враги? В СК раскрыли версии смертельного отравления 4 детей

В Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела о смерти четырёх детей из посёлка Красная Сопка. Трагическая история случилась почти месяц назад, однако она до сих пор оставляет после себя вопрос: «Что всё-таки произошло?».
Корреспондент krsk.aif.ru пообщался со старшим следователем-криминалистом краевого ГСУ СК России Надеждой Голубевой, которая ведет это дело, о ходе расследования, а также обсудил с ней версии произошедшего.
Враги, пельмени или дихлофос?
Следователь-криминалист рассказала, что изначально версий, почему произошла трагедия, было много, но большинство из них отпали почти сразу. К примеру, были отвергнуты предположения об отравлении детей дымовой шашкой от грибка, которую запустил сосед семьи.
Выяснилось, что в последний раз погреб обрабатывали осенью 2023 года специальными брикетами от грызунов, но никак не дымовой шашкой. Кроме того, в крови погибших детей и их выживших родителей не нашли веществ и следов контакта с угарным и химическим газом.
Рассматривалась и версия об умышленном отравлении, однако она не нашла своего подтверждения.
«Со слов родителей, никаких недоброжелателей у пострадавших не было. Такую же информацию следователям сообщили их родственники, близкие и соседи. Семья характеризуется исключительно положительно всеми опрошенными свидетелями по делу», — рассказала Надежда Голубева.
Также в ходе следствия отпала версия об отравлении продуктами собственного производства — у них есть домашние животные и небольшое подсобное хозяйство. Кроме того, следователи проверили воду, которую накануне трагедии пили все члены семьи. В ней не обнаружили никаких опасных веществ.
Не подтвердились и предположения об отравлении семьи якобы некачественными покупными пельменями и курицей, которыми накануне трагедии они ужинали. Другие жители Красной Сопки, покупавшие те же самые продукты, не жаловались на проблемы со здоровьем.
Как отмечает старший следователь-криминалист Голубева, в настоящий момент главная версия произошедшего — отравление семьи компонентом неустановленного инсектицидного средства (дихлофосом).
Хронология трагедии
Шкирующая история началась 21 сентября в посёлке Красная Сопка. Около 6 часов утра все четверо детей в семье Ивановых (фамилия изменена в интересах семьи и следствия — Прим. ред.) пожаловались на сильную боль в животе, рвоту и головокружение. Аналогичные симптомы стали появляться и у их родителей. Глава семьи позвонил своей сестре и приятелю, которые отвезли их в больницу.
Около 11:00 родителей и их четверых детей госпитализировали. Через некоторое время в этот же день в больнице скончались 9-летний мальчик и его 6-летняя сестра. На следующий день станет известно, что в реанимационном отделении погибла их 11-летняя сестра. Последний ребёнок — 13-летняя девочка — умерла на больничной койке ночью 23 сентября.
Их родители смогли выжить после отравления, 25 сентября их выписали из больницы. На допросе у следователей СК отец погибших детей рассказал, что накануне трагедии, 20 сентября, обрабатывал помещения своего дома аэрозольным средством от мух (дихлофосом). Перед этим жену и всех ребятишек он вывел на свежий воздух.
По словам мужчины, обратно все члены семьи зашли уже через два часа. После этого они сварили пельмени и ели их днём и вечером. Отец также рассказал, что перед поездкой в больницу он единственный принял лекарство от боли в ЖКТ. Однако пока неизвестно, помогло ли оно ему пережить отравление.
Похороны погибших детей состоялись 30 сентября в Красной Сопке на местном кладбище. Проводить ребят в последний путь пришли несколько сотен сибиряков.
Когда будут известны причины смерти детей?
По факту трагедии в Красной Сопке было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК. Следователи провели обыск в доме отравившейся семьи и изъяли на экспертизу пельмени, курицу, а также различную химию, включая дихлофос, удобрения и инсектицидные средства.
Также стало известно, что следователи СК нагрянули с проверкой на производство дихлофоса в Новосибирской области и допросили представителей завода.
«Производитель сообщил следователям состав средства, а также рассказал о процессах, связанных с его изготовлением, распространением и реализацией. Был проведён осмотр предприятия, а его продукцию взяли на химическую экспертизу», — рассказала следователь-криминалист.
Чтобы установить истинную причину произошедшего, назначены 35 экспертиз, среди которых есть медицинские, ветеринарные, химические, дактилоскопическая и другие. Об их результатах СК сообщит позже, когда они будут готовы. Редакция krsk.aif.ru продолжит следить за развитием этой истории.