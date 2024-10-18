Ирина Волк назвала фейком якобы озвученные ей видео о задержании в Курске

В Сети распространилось видео с якобы задержанием вооруженной группы в Курске. Представитель МВД России Ирина Волк назвала этот ролик фейком.
При этом кадры были озвучены голосом, похожим на голос Волк. Видео распространяется на региональных интернет-ресурсах.
«Сообщается, что в Курской области задержана вооруженная группа, занимавшаяся распространением наркотиков среди военнослужащих», — указала представитель МВД РФ.
Видео было создано еще в 2019 году. Смонтированные кадры — это задержание подозреваемого в убийстве в Курской области.
Волк обратила внимание, что все официальные ролики выходят на официальных ресурсах ведомства. Верить недостоверной и неподтвержденной информации не нужно.
Ранее Волк прокомментировала задержание сотрудников полиции Тульской области — замначальника полиции по оперативной работе и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД. Работа стала продолжением операции по пресечению масштабного канала нелегальной миграции, существовавшего в регионе.