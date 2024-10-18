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В Хабаровском крае пассажир выпал из падающей машины и погиб

Водитель и вторая пассажирка серьезно не пострадали.

Источник: Госавтоинспекция по Хабаровскому краю

В Нанайском районе автомобиль упал в кювет, пассажир выпал из него во время падения и погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло 17 октября на 141 км трассы «Хабаровск — Лидога — Ванино». 35-летняя водитель «Тойоты Сиента» не справилась с управлением, съехала с дороги, автомобиль упал в кювет и перевернулся.

Во время падения из него выпал 35-летний мужчина, ехавший на заднем сиденье слева не пристегнутым. Автомобиль упал на него. Пассажир получил тяжелые травмы, его доставили в Троицкую центральную районную больницу, где он скончался.

— Водитель имеет водительский стаж 12 лет. Она не получила травм. 32-летняя пассажирка была пристегнута, получила незначительные ушибы, медицинская помощь ей была оказана на месте, — рассказала госинспектор управления Госавтоинспекции по Хабаровскому краю Юлия Новикова.