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Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по ДТП с пешеходами

Количество аварий с детьми в регионе возросло.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по количеству ДТП с пешеходами и детьми. Такие данные приводит агентство «Промрейтинг».

Так, Новосибирская область занимает шестое место по количеству ДТП с пешеходами. Это на две позиции выше, чем в прошлом году, что показывает негативную тенденцию роста статистики.

При этом по происшествиями с детьми регион находится на пятом месте. Это на три позиции выше, чем в прошлом году. Исследователи зафиксировали отрицательную динамику. Показатель по происшествиям с детьми увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о подробностях ДТП с полицейскими машинами и фурами под Новосибирском. Госавтоинспекторы ищут виновника аварии.

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