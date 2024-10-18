Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по ДТП с пешеходами

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов России по количеству ДТП с пешеходами и детьми. Такие данные приводит агентство «Промрейтинг».
Так, Новосибирская область занимает шестое место по количеству ДТП с пешеходами. Это на две позиции выше, чем в прошлом году, что показывает негативную тенденцию роста статистики.
При этом по происшествиями с детьми регион находится на пятом месте. Это на три позиции выше, чем в прошлом году. Исследователи зафиксировали отрицательную динамику. Показатель по происшествиям с детьми увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала о подробностях ДТП с полицейскими машинами и фурами под Новосибирском. Госавтоинспекторы ищут виновника аварии.