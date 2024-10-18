Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по ДТП с пешеходами

При этом по происшествиями с детьми регион находится на пятом месте. Это на три позиции выше, чем в прошлом году. Исследователи зафиксировали отрицательную динамику. Показатель по происшествиям с детьми увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.