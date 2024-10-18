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Денебаев: обвала в руднике на Камчатке, где погибли трое горняков, не было

Причины произошедшего устанавливают специалисты.

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли в штреке № 3 рудника АО «Быстринская горная компания» на Камчатке. Подробности озвучил в беседе с ТАСС директор организации Александр Денебаев.

По его словам, обрушения породы, как сообщалось изначально, не было. На данный момент неизвестно, что именно стало причиной гибели людей.

«Ведется расследование», — добавил Денебаев.

Ранее стало известно, что завалы разбирала нештатная военизированная горно-спасательная команда. Сотрудники оперативно выезжали на место происшествия с необходимым оборудованием.