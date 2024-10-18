ТАСС: лодка Пичугина не подходила для «многокилометрового» путешествия

Михаил Пичугин не имел права отплывать на своей лодке «Байкат 470» дальше пяти километров от берега, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
Он заявил, что данная надувная лодка, которая является маломерным судном, не предназначена для «многокилометрового» путешествия.
«Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля. В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем чётко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или пять километров. При этом высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с», — сказал источник.
Напомним, Пичугин, его брат и племянник начали своё путешествие на Сахалине. Они собирались добраться до Шантарских островов. По пути к мысу Перовского путешественники потеряли связь из-за поломки оборудования.
Лодка более двух месяцев дрейфовала по морю, и к моменту спасения в живых остался только Михаил Пичугин. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что лодка Пичугиных пересекла границу РФ, дрейфуя в Охотском море.