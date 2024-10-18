ТАСС: лодка Пичугина не подходила для «многокилометрового» путешествия

«Пичугин освидетельствовал свою лодку 30 июля. В документе указано: допущено к эксплуатации. Но в нем чётко прописана установленная категория сложности плавания по результатам освидетельствования: категория сложности 4, разряд 4. Это означает, что район плавания для подобного маломерного судна от берега ограничен 2,7 морской мили или пять километров. При этом высота волны не должна превышать 0,6 м с порывами ветра до 12 м/с», — сказал источник.