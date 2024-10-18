Оставляет одного и выпивает: Бастрыкину пожаловались на горе-мать из Омска

Следственное управление СК России по Омской области начало проверку по факту возможных противоправных действий в отношении пятилетнего ребенка. Накануне горожане опубликовали комментарий, где просили следственные органы и опеку обратить внимание на омичку, которая по их мнению не занимается воспитанием своего ребенка, постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения.