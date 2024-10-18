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Оставляет одного и выпивает: Бастрыкину пожаловались на горе-мать из Омска

В социальных сетях омичи опубликовали комментарий, где рассказали об омичке, которая не занимается воспитанием своего 5-летнего сына.

Источник: Комсомольская правда

Следственное управление СК России по Омской области начало проверку по факту возможных противоправных действий в отношении пятилетнего ребенка. Накануне горожане опубликовали комментарий, где просили следственные органы и опеку обратить внимание на омичку, которая по их мнению не занимается воспитанием своего ребенка, постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения.

Светлана МАКОВЕЕВА

Также сообщается, что она оставляет ребенка одного на улице на длительное время. Мальчик, по данным жалобщиков, живет в антисанитарных условиях, не посещает детский сад и имеет задержку в развитии.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву представить подробный доклад о результатах проверки. Дело находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Следственные органы намерены тщательно проверить все факты, упомянутые в жалобах и публикациях.