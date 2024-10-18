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Омичка отсудила компенсацию за гибель питомца в салоне красоты

В Омске завершился судебный процесс, связанный с гибелью собаки в салоне красоты.

Источник: Комсомольская правда

Суд признал виновным индивидуального предпринимателя из Омска и обязал его выплатить компенсацию владелице животного.

Трагедия произошла 16 января 2024 года. Омичка жительница привела двух своих собак породы «Мальтезе» в салон для участия в мастер-классе по стрижке. Сотрудники салона поместили собак в клетку для ожидания. Одна из собак вела себя беспокойно, поэтому ее пересадили обратно в переноску, предварительно обернув ее непромокаемым материалом. Через три часа владелица обнаружила, что собака погибла. Медицинское исследование показало, что причиной смерти стала асфиксия, вызванная тепловым ударом.

Мария ЛЕНЦ

Владелица собаки подала иск к ИП Рындевич Д. А., требуя компенсации ущерба в размере 180 500 рублей, морального вреда — 500 000 рублей, упущенной выгоды — 180 500 рублей и неустойки — 60 000 рублей.

Ответчик не признал свою вину, утверждая, что к спору не применяются положения Закона РФ «О защите прав потребителей» (услуга была бесплатной). Также он оспаривал размер ущерба и заключение медицинского исследования.

Суд первой инстанции установил причинно-следственную связь между действиями (бездействиями) сотрудников салона и гибелью собаки. Суд применил положения ст. 137 ГК РФ, согласно которым к животным применяются общие правила об имуществе.

Для определения размера ущерба была назначена судебная товароведческая экспертиза, подтвердившая доводы истца. При определении размера морального вреда суд учел степень привязанности владелицы к собаке. Требования о взыскании упущенной выгоды суд посчитал недоказанными.

Суд обязал ответчика выплатить истцу ущерб в размере 180 500 рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 40 000 рублей. Омский областной суд оставил решение районного суда без изменения.