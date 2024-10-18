Омичка отсудила компенсацию за гибель питомца в салоне красоты

Трагедия произошла 16 января 2024 года. Омичка жительница привела двух своих собак породы «Мальтезе» в салон для участия в мастер-классе по стрижке. Сотрудники салона поместили собак в клетку для ожидания. Одна из собак вела себя беспокойно, поэтому ее пересадили обратно в переноску, предварительно обернув ее непромокаемым материалом. Через три часа владелица обнаружила, что собака погибла. Медицинское исследование показало, что причиной смерти стала асфиксия, вызванная тепловым ударом.