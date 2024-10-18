Тренер смешанных единоборств входил в состав ОПГ в Шахтинске

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. Молодежную группировку, в состав которой входил тренер смешанных единоборств, задержали в Шахтинске, сообщили в МВД.
ОПГ занималась вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО «Qarmet». Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО «Qarmet» и вымогательствам у работников предприятия.
Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано.
«Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов», — сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
В Карагандинской области в 2024 году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства.