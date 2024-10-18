Бирюзовую куртку заметили в реке. В Бурятии поиски 16-летнего подростка закончились трагедией

Ушел вечером из дома и больше его не видели. Именно при таких обстоятельствах пропал 16-летний подросток из Улан-Удэ республики Бурятия. Родные парня обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Известно, что юноша 17 октября примерно в 18:30 ушел из дома в неизвестном направлении.