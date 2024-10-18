Бирюзовую куртку заметили в реке. В Бурятии поиски 16-летнего подростка закончились трагедией

Ушел вечером из дома и больше его не видели. Именно при таких обстоятельствах пропал 16-летний подросток из Улан-Удэ республики Бурятия. Родные парня обратились за помощью к полицейским и волонтерам. Известно, что юноша 17 октября примерно в 18:30 ушел из дома в неизвестном направлении.
— В день пропажи он был одет в куртку с капюшоном бирюзового цвета, бело-голубую шапку, спортивные темно-синие штаны и черные ботинки, — сообщили в ГУ МВД Бурятии.
У подростка была еще одна особая примета — шрамы от ожога на лбу и висках. Голубоглазого юношу нашли утром 18 октября, точнее его бездыханное тело.
— Сегодня утром, 18 октября, обнаружено тело подростка в реке Степная Протока в Советском районе Улан-Удэ. Оно было в воде. Сейчас розыск завершен, — поделились в ГУ МВД республики.
Что случилось с 16-летним парнем этой ночью пока неизвестно. Сейчас за дело взялись в Следкоме республики.