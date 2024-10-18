Посылки с вейпами отправлял житель Костаная по всему Казахстану

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. АФМ выявило жителя Костаная, который выписывал вейпы из России и отправлял их по всей стране.
Дела он это с помощью почтовых посылок и привлекал курьеров. Помимо вейпов, он завозил в страну ароматизаторы и жидкости к ним. Распространял вейпы на территории Казахстана посредством созданного им телеграм-канала, отметили в агентстве.
«Стоимость заявок на приобретение продукции начиналась от 100 000 тенге, оплата принималась только путем перечисления на банковскую карту, оформленную на иностранного гражданина, в целях сокрытия фактов реализации продукции, запрещенной к обороту на территории страны. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты почти 7,5 тыс. штук вейпов на сумму около 45 млн тенге», — сообщили в АФМ.
Судом назначил мужчине наказание в виде одного года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Изъятые вейпы подлежат уничтожению, отметили в агентстве по финансовому мониторингу.