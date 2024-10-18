В Свердловской области в ДТП погиб 19-летний водитель

В результате ДТП 19-летний водитель Toyota от полученных травм скончался в машине «скорой». Его пассажир — 18-летняя девушка, а также 49-летний водитель Skoda и его 31-летний пассажир доставлены в больницу с различными травмами, сообщили в региональной Госавтоинспекции.