В Свердловской области в ДТП погиб 19-летний водитель

В Свердловской области 17 октября в дорожной аварии погиб неопытный водитель. В Серовском районе 19-летний водитель Toyota Corolla, двигаясь в направлении поселка ГРЭС, при обгоне допустил столкновение со встречным автомобилем Skoda Fabia, под управлением 50-летнего водителя.
В результате ДТП 19-летний водитель Toyota от полученных травм скончался в машине «скорой». Его пассажир — 18-летняя девушка, а также 49-летний водитель Skoda и его 31-летний пассажир доставлены в больницу с различными травмами, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Установлено, что погибший молодой человек — уроженец города Нягань со стажем вождения 8 месяцев, он уже 6 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.