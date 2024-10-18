Пожар в квартире унес жизнь пожилой жительницы Башкирии

Вчера поздно вечером, 17 октября, в Альшеевском районе Башкирии во время пожара погибла пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.
Инцидент произошел в квартире жилого дома по улице Молодежная в селе Раевский. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали горение домашнего имущества на площади десяти квадратных метров. Из сильно задымленной зоны огнеборцы спасли двух человек.
Во время тушения специалисты обнаружили 82-летнюю женщину без сознания. Ее передали бригаде скорой помощи. К сожалению, медиками констатировали смерть пенсионерки.
На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причину пожара. По предварительным данным, в квартире загорелся счетчик учета электроэнергии.
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