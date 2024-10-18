Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар в квартире унес жизнь пожилой жительницы Башкирии

В Башкирии во время пожара погибла 82-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

Вчера поздно вечером, 17 октября, в Альшеевском районе Башкирии во время пожара погибла пенсионерка. Об этом рассказала пресс-служба республиканского МЧС.

Инцидент произошел в квартире жилого дома по улице Молодежная в селе Раевский. Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали горение домашнего имущества на площади десяти квадратных метров. Из сильно задымленной зоны огнеборцы спасли двух человек.

Во время тушения специалисты обнаружили 82-летнюю женщину без сознания. Ее передали бригаде скорой помощи. К сожалению, медиками констатировали смерть пенсионерки.

На месте работают дознаватель МЧС и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причину пожара. По предварительным данным, в квартире загорелся счетчик учета электроэнергии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.