Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине

«У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно “Григорий Ловцов”, перевозившее щебень и песок. Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивания судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна», — написал губернатор в телеграм-канале.