Грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось на Сахалине

«У берегов Корсаковского района перевернулось грузовое судно “Григорий Ловцов”, перевозившее щебень и песок. Предварительно при перегрузке произошел крен и переворачивания судна. На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырёх пока неизвестна», — написал губернатор в телеграм-канале.
В настоящее время идут поисковые операции. Спасатели делают всё возможное, чтобы найти пропавших.
Ранее на Волге в Нижнем Новгороде произошло столкновение двух катеров. В результате происшествия двое из семи пассажиров пострадали.