Под Челябинском женщины устроили массовое ДТП, пострадал мужчина

Оно произошло на 16 километре дороги Челябинск — Новосибирск.
Предварительно известно, 43-летняя женщина, управляя Lada Vesta, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Toyota Ceres, за рулем этого автомобиля была женщина 1986 года рождения.
В дальнейшем отечественный автомобиль совершил столкновение с попутным Renault Sandero, под управлением женщины 1996 года рождения.
В результате пострадал пассажир Toyota — мужчина 1984 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают разбираться с произошедшем.