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Под Челябинском женщины устроили массовое ДТП, пострадал мужчина

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства массового ДТП в Красноармейском районе (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Оно произошло на 16 километре дороги Челябинск — Новосибирск.

Предварительно известно, 43-летняя женщина, управляя Lada Vesta, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с Toyota Ceres, за рулем этого автомобиля была женщина 1986 года рождения.

В дальнейшем отечественный автомобиль совершил столкновение с попутным Renault Sandero, под управлением женщины 1996 года рождения.

В результате пострадал пассажир Toyota — мужчина 1984 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы продолжают разбираться с произошедшем.