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В Саянске опять эвакуируют школы из-за сообщений о минах в зданиях

Четвертый раз за неделю в Приангарье проводится эвакуация школьников и педагогов — кто-то опять позвонил и предупредил о возможности взрыва в учебном заведении.

Сегодня, 18 октября, сразу в трех школах Саянска — № 2, № 6 и № 8 — отменены уроки из-за поступивших сообщений о минировании зданий, сообщает ИА «ТК Город».

«Оперативные службы на месте, дети и педагоги эвакуированы на улицу. Дальнейших занятий сегодня не будет», — написано в Telegram саянского управления образования и мэра города Александра Ермакова.

К слову, вчера аналогичным образом некто неустановленный сорвал занятия в школе № 7 Саянска.

Напомним, во вторник, 15 октября, эвакуация из-за сообщений о минировании проводилась в двух школах в Саянске и одной в Иркутске.