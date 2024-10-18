В Саянске опять эвакуируют школы из-за сообщений о минах в зданиях

Сегодня, 18 октября, сразу в трех школах Саянска — № 2, № 6 и № 8 — отменены уроки из-за поступивших сообщений о минировании зданий, сообщает ИА «ТК Город».
«Оперативные службы на месте, дети и педагоги эвакуированы на улицу. Дальнейших занятий сегодня не будет», — написано в Telegram саянского управления образования и мэра города Александра Ермакова.
К слову, вчера аналогичным образом некто неустановленный сорвал занятия в школе № 7 Саянска.
Напомним, во вторник, 15 октября, эвакуация из-за сообщений о минировании проводилась в двух школах в Саянске и одной в Иркутске.