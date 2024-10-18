Доцент вуза в Иркутске ответила на странный звонок во время лекции и лишилась двух миллионов рублей

В Иркутске на уловки аферистов попалась доцент одного из ВУЗов. Женщине позвонил на лекции якобы ее руководитель и поведал о проверке, которую решили провести правоохранительные органы. Собеседник лектора предупредил ее, что с ней выйдут на связь работники Миннауки и спецслужб.
— Лжесотрудник убедил заявительницу, что злоумышленники завладели ее персональными данными и пытаются оформить от ее имени кредит. Во избежание пропажи личных накоплений ей необходимо аннулировать поступившую заявку «зеркальным займом», — сообщают в ГУ МВД Иркутской области.
Не сомневаясь в словах звонившего, доцент выполнила все требования. Так, счет мошенников пополнился на два миллиона рублей.
— Мы призываем граждан быть бдительными и осторожными, не доверять незнакомым людям и не предоставлять свои личные данные и информацию о банковских счетах, — обратились к сибирякам полицейские.
Правоохранители также напомнили, что если вы все-таки стали жертвовать мошенников, нужно немедленно обратиться к полицейским. В ситуации с преподавателем одного из ВУЗов в Иркутске сейчас идет расследование.