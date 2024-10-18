Доцент вуза в Иркутске ответила на странный звонок во время лекции и лишилась двух миллионов рублей

В Иркутске на уловки аферистов попалась доцент одного из ВУЗов. Женщине позвонил на лекции якобы ее руководитель и поведал о проверке, которую решили провести правоохранительные органы. Собеседник лектора предупредил ее, что с ней выйдут на связь работники Миннауки и спецслужб.