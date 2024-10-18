Бастрыкин раскрыл подробности убийства Татарского

«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства, экспертиза которых в дальнейшем позволила установить способ приведения его в действие», — отметил он.