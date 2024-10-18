Два человека погибли от клещевого энцефалита в Иркутской области

Двое пострадавших скончались от клещевого энцефалита, сообщает ИА «ТК Город».
«Первый случай присасывания клещей в этом году был зафиксирован в начале марта в Усть-Кутском районе, высокая активностью клещей отмечалась в мае-июле. В течение сезона было зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита (в 2023 году — 81), 117 — клещевого боррелиоза (в 2023 году — 146), 32 — клещевого риккетсиоза (в 2023 году — 61)», — рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Светлана Каверзина на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре ИА «Интерфакс-Иркутск».
Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что уже сейчас нужно «подстелить соломки», обезопасив себя на следующий год:
- в октябре-ноябре следует начинать вакцинацию против клещевого энцефалита по полной схеме (первая прививка ставится осенью, вторая — через 5−7 месяцев и третья — через год).
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:
- За прошедший сезон специалисты исследовали 10 509 клещей. Их заражённость вирусом клещевого энцефалита составила 0,9%, боррелиями — 31,1%.
- За 9 месяцев было привито 96 559 жителей Приангарья, включая 32 753 детей.
Напомним, что в 2024 году клещи в Иркутской области начали кусать людей уже в марте и делали это в два раза активнее, чем обычно. Их активность сохранялась вплоть до сентября.