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Два человека погибли от клещевого энцефалита в Иркутской области

По данным Роспотребнадзора по Иркутской области, в текущем году к медикам за помощью обратились 15 447 жителей региона, укушенных клещами. Это на 22,1% больше, чем годом ранее.

Источник: РИА "Новости"

Двое пострадавших скончались от клещевого энцефалита, сообщает ИА «ТК Город».

«Первый случай присасывания клещей в этом году был зафиксирован в начале марта в Усть-Кутском районе, высокая активностью клещей отмечалась в мае-июле. В течение сезона было зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита (в 2023 году — 81), 117 — клещевого боррелиоза (в 2023 году — 146), 32 — клещевого риккетсиоза (в 2023 году — 61)», — рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Светлана Каверзина на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре ИА «Интерфакс-Иркутск».

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что уже сейчас нужно «подстелить соломки», обезопасив себя на следующий год:

  • в октябре-ноябре следует начинать вакцинацию против клещевого энцефалита по полной схеме (первая прививка ставится осенью, вторая — через 5−7 месяцев и третья — через год).

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

  • За прошедший сезон специалисты исследовали 10 509 клещей. Их заражённость вирусом клещевого энцефалита составила 0,9%, боррелиями — 31,1%.
  • За 9 месяцев было привито 96 559 жителей Приангарья, включая 32 753 детей.

Напомним, что в 2024 году клещи в Иркутской области начали кусать людей уже в марте и делали это в два раза активнее, чем обычно. Их активность сохранялась вплоть до сентября.

здоровье