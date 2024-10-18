Два человека погибли от клещевого энцефалита в Иркутской области

«Первый случай присасывания клещей в этом году был зафиксирован в начале марта в Усть-Кутском районе, высокая активностью клещей отмечалась в мае-июле. В течение сезона было зарегистрировано 89 случаев клещевого энцефалита (в 2023 году — 81), 117 — клещевого боррелиоза (в 2023 году — 146), 32 — клещевого риккетсиоза (в 2023 году — 61)», — рассказала замначальника отдела эпидемиологического надзора Светлана Каверзина на пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре ИА «Интерфакс-Иркутск».