Мошенники обманули доцента иркутского вуза на 2 млн

После этого ей рассказали об утечке персональных данных и попытках оформить на её имя кредит. Чтобы деньги не ушли мошенникам, нужно было взять «зеркальный кредит» и перевести полученные деньги на «безопасный счёт». В итоге послушавшаяся женщина отдала мошенникам более двух миллионов рублей.