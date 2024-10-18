Мошенники обманули доцента иркутского вуза на 2 млн

Женщина потеряла два миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Потерпевшей позвонили во время лекции. Звонивший представился руководителем учебного заведения и сообщил, что в стенах вуза пройдёт проверка, а с женщиной свяжутся представители спецслужб и министерства науки.
После этого ей рассказали об утечке персональных данных и попытках оформить на её имя кредит. Чтобы деньги не ушли мошенникам, нужно было взять «зеркальный кредит» и перевести полученные деньги на «безопасный счёт». В итоге послушавшаяся женщина отдала мошенникам более двух миллионов рублей.
В последнее время схемы со звонками’начальства" набирают силу. Будьте, пожалуйста, внимательны.