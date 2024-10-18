Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ в 2024 году раскрыли более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет — на 5% больше, чем в прошлом году, рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.