Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году

Он добавил, что с момента основания СК РФ было раскрыто 102 тысячи преступлений прошлых лет.
«Только в текущем году в результате проведенной работы раскрыто 4 169 таких преступлений, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».
Он добавил, что свыше 70% из раскрытых преступлений прошлых лет — это тяжкие и особо тяжкие преступления.
Глава СК РФ отметил, что важную роль в раскрытии преступлений прошлых лет играют современные возможности.