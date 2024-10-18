Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин рассказал о числе раскрытых преступлений прошлых лет в 2024 году

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи и криминалисты СК РФ в 2024 году раскрыли более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет — на 5% больше, чем в прошлом году, рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

Он добавил, что с момента основания СК РФ было раскрыто 102 тысячи преступлений прошлых лет.

«Только в текущем году в результате проведенной работы раскрыто 4 169 таких преступлений, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года», — сказал Бастрыкин в интервью «Комсомольской правде».

Он добавил, что свыше 70% из раскрытых преступлений прошлых лет — это тяжкие и особо тяжкие преступления.

Глава СК РФ отметил, что важную роль в раскрытии преступлений прошлых лет играют современные возможности.

Прокуратура
СК