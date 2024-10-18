В Минске женщина-водитель Tesla сбила подростка, выбежавшего на дорогу

В Минске женщина-водитель Tesla сбила 16-летнего подростка, выбежавшего на дорогу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 17 октября, в четверг, примерно в 19.08 45-летняя водитель, находившаяся за рулем Tesla, ехала по улице Есенина. В момент поворота направо на улицу Громова она сбила 16-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть на запрещающий мигающий зеленый свет.
В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия подросток с телесными повреждения был доставлен в больницу для обследования.
Ранее ГАИ Беларуси сказала водителям про переход на зимние шины из-за заморозков.
Тем временем под Ивацевичами легковой BMW попал в жесткое ДТП с лесовозом.
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.