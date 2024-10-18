В Минске женщина-водитель Tesla сбила подростка, выбежавшего на дорогу

Согласно предварительным данным, 17 октября, в четверг, примерно в 19.08 45-летняя водитель, находившаяся за рулем Tesla, ехала по улице Есенина. В момент поворота направо на улицу Громова она сбила 16-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть на запрещающий мигающий зеленый свет.