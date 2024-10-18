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В Минске женщина-водитель Tesla сбила подростка, выбежавшего на дорогу

Женщина-водитель сбила 16-летнего подростка, который выбежал на дорогу в минской Малиновке.

Источник: Комсомольская правда

В Минске женщина-водитель Tesla сбила 16-летнего подростка, выбежавшего на дорогу, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 17 октября, в четверг, примерно в 19.08 45-летняя водитель, находившаяся за рулем Tesla, ехала по улице Есенина. В момент поворота направо на улицу Громова она сбила 16-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть на запрещающий мигающий зеленый свет.

Женщина-водитель сбила 16-летнего подростка, который выбежал на дорогу в минской Малиновке. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ведомстве отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия подросток с телесными повреждения был доставлен в больницу для обследования.

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